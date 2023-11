WWE NXT estuvo este 10 de noviembre de 2023 celebrando un house show en la arena Lakeland Armory en Lakeland, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► NXT Live en Lakeland, Florida (10/11)

Kelani Jordan derrota a Brinley Reece

Luca Crusifino vence a Trey Bearhill

Hank Walker y Tank Ledger contra Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) termina sin resultado

Kiyah Saint vence a Valentina Feroz

Axiom, Brooks Jensen y Gable Steveson derrotan a Charlie Dempsey , Damon Kemp y Myles Borne

Carmelo Hayes derrota a Lexis King

Roxanne Pérez derrota a Lash Legend (con Noam Dar)

Trick Williams derrota a Joe Coffey

CAMPEONATO FEMENIL NXT : Lyra Valkyria (c) derrota a Xia Li

: Lyra Valkyria (c) derrota a Xia Li CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Chase U (Andre Chase y Duke Hudson) (c) derrota a The Family (Channing Lorenzo y Tony D’Angelo)

Entre todas estas luchas podemos destacar el mano a mano de Carmelo Hayes con Lexis King. El exCampeón NXT está encontrando una nueva historia con el reciente fichaje de WWE, el hijo de Brian Pillman, quien esta semana en televisión apareció mientras Melo discutía con Trick Williams sobre quién atacó a este.

Williams en cambio tuvo un combate que no forma parte de ninguna rivalidad, aunque Joe Coffey es un talento enorme. Por otro lado, Xia Li tuvo una oportunidad de destronar a Lyra Valkyria como Campeona NXT; recordemos que ya se han visto las caras en teleivsión después de que la chica atacara a Becky Lynch.

NXT no, pero Raw y SmackDown tendrán dos eventos no televisados tanto hoy como mañana. Informaremos de ellos en SÚPER LUCHAS.

#NXTLakeland @roxanne_wwe got thrown around like a ragdoll much of the match! pic.twitter.com/JmNyGYKvI0 — Jeff Reid (@JeffReidUP) November 11, 2023