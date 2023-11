“[…] No será un extraño por mucho más tiempo. El tipo es un luchador. Puede que aún no lo sepa, pero es un luchador. Seth Rollins siendo eliminado por Logan Paul es una de las historias más grandes que he presenciado frente a mí. Este es un campeón de campeones, este es un futuro miembro del Salón de la Fama, y este es un individuo increíble y muy atlético. YouTuber, sin embargo […]». Así hablaba Cody Rhodes de Logan Paul a principios de 2023.

► Cody Rhodes elogia a Logan Paul

En los meses que han pasado desde entonces, tenemos que destacar que Maverick ganó recientemente el Campeonato de Estados Unidos, su primer título como Superestrella. Y por supuesto se ha seguido ganando, refirmando en muchos casos, el respeto tanto de luchadores como de fanáticos hacia él por su buen hacer en las cuerdas. Y de la misma manera The American Nightmare ha mejorado su opinión sobre él, como muestra en Gabby AF.

«¿Qué tan talentoso es, ¿eh? En todas las empresas del mundo hay lo que yo llamo luchadores de fachada, y creo que él probablemente irrita a esos más que a nadie, porque hermano, es un luchador profesional absolutamente destacado. Absolutamente. Posiblemente el mejor año de debut de todos los tiempos. Está avanzando a paso firme, así que espero ver lo que logra».

Y puede que dentro de no mucho tiempo ambos luchadores se encuentren en el cuadrilátero. Los dos están persiguiendo el Campeonato Universal Indiscutible, de hecho, Logan Paul decía esto recientemente:

«Se siente increíble. Estoy sorprendido y quiero mantenerme humilde, pero a la m***da con eso, ¡es mucho más divertido ser arrogante! Este [cinturón] no se va de mi lado. Este es uno de los mayores logros de mi vida. Voy a conquistar esta industria, hermano. Voy a ser el mejor y tengo que seguir trabajando muy duro.»

«Algo es tan apetitoso sobre la idea de hacer lo mejor que puedo en esta industria y sé que lo mejor que puedo hacer es convertirme en el rostro de la WWE, es llegar a ser el campeón universal indiscutible.»