Lexis King se atribuye reciente éxito de WWE NXT

Lexis King apenas está dando sus primeros pasos en NXT como un luchador joven relativamente desconocido para el público pues si bien es hijo de Brian Pillman no tuvo gran éxito durante sus años en AEW ni en la escena independiente. Aunque podemos destacar en positivo que haya pasado de debutar venciendo a Dante Chen a compartir el segmento estelar con Carmelo Hayes y Trick Williams, exCampeón NXT y exCampeón de Norteamérica.

Porque eso fue lo que hizo esta semana. Cuando los mejores amigos estaban conversando sobre si Melo fue quien atacó a Williams, King apareció para remover un poco más las aguas entre ellos y provocar que Trick acabara golpeando sin querer a Hayes. Claramente, esta sección del show fue uno de los elementos que hicieron que el mismo en su conjunto fue un éxito de rating. También podemos señalar la presencia de Alpha Academy o las luchas clasificatorias del Iron Survivor.

No obstante, Lexis King se atribuye a sí mismo el aumento de espectadores de NXT.

«¡Deja que un verdadero astro como yo atraiga audiencia y eleve a todos a mi alrededor! ¡Trick finalmente sacó el pulgar de su boca y ahora estamos un paso más cerca de resolver este enigma… Todo gracias al futuro REY de WWE NXT!»

Leave it to a bonafide star like me to draw ratings and elevate everyone around me! Trick finally got his thumb out of his mouth and now we are one step closer to solving this conundrum… All thanks to the future KING of #WWENXT 🤴😘😂 https://t.co/aVruQ1JX6e

— King (@LexisKingWWE) November 8, 2023