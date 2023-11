Adam Cole no va a poder estar al lado de MJF cuando este defienda el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante The Gunns en Full Gear 2023 debido a su lesión. Desde que esta se hizo oficial, ha estado apareciendo en la programación de AEW online desde su casa para dar ánimos a su amigo, así como atender a Roderick Strong. Pero de momento no se sabe cuando va a volver. Como tampoco se sabe quién será el compañero de The Devil en el PPV, aunque Samoa Joe sigue presionando para ocupar ese rol como un paso previo a otra oportunidad por el Campeonato Mundial, que Maxwell Jacob Friedman expondrá también en el evento contra Jay White.

► Adam Cole confía en MJF

Durante el Dynamite de esta pasada noche, The Panama City Playboy apareció nuevamente para alentar al Better Than You. Además, también le envió un mensaje a través de las redes sociales para mostrarle una vez más su confianza en él. Adam Cole tiene claro que MJF va a ser capaz de superar esta situación para que ambos sigan siendo los campeones. Recordemos que el doble monarca ya defendió el título de Ring of Honor en una ocasión, cuando venció a The Righteous en WrestleDream 2023.

Max, It kills me that I can’t be there by your side. But I have no doubt in my mind you will rise to the occasion. It’s just what we do. Don’t ever for a second doubt how goddamn great you are. You got this brochacho. 🙏 @The_MJF #AEWDynamite pic.twitter.com/aImILK5Fx6 — Adam Cole (@AdamColePro) November 9, 2023

«Max, me mata no poder estar a tu lado. Pero no tengo ninguna duda en mi mente de que estarás a la altura de la ocasión. Es simplemente lo que hacemos. No dudes ni por un segundo lo increíblemente grandioso que eres. Tienes esto, hermano.»

La verdad es que va a ser realmente interesante y emocionante lo que sucederá con MJF en Full Gear. Entrará con dos campeonatos pero podría salir sin ninguno. En cuanto al de ROH, si finalmente Samoa Joe es su compañero, no cabe duda de que será una noticia impresionante. Eso sí The Samoan Submission Machine no provoca su derrota para seguir fastidiando a Maxwell Jacob Friedman.