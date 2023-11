Austin Gunn: «AEW me multó con $500 por Dynamite»

The Gunns (Austin y Colten Gunn) y el Bullet Club Gold (Jay White y Juice Robinson) -los cuatro son la Bang Bang Gang- volvieron a liarla en AEW Dynamite esta pasada noche. Los hermanos vencieron a The Bollywood Boyz en una lucha de equipos squash para después amenazar a MJF, que expondrá ante ellos, con un compañero misterioso, el Campeonato Mundial de Parejas ROH en Full Gear. Más adelante, en el combate estelar, The Switchblade venció a Mark Briscoe, con ayuda de sus tres amigos, para reafirmarse como retador al Campeonato Mundial AEW del mismo Maxwell Jacob Friedman en el mismo evento pay-per-view.

"We are generational talents!" #TheGunns with some harsh words for #AEW World & #ROH World Tag Team Champion @The_MJF and the city of Portland.

Ahora nos enfocamos en la promo que los Gunns hicieron después de derrotar a Gurv y Harv Sihra, durante la cual se señalaron como talentos generacionales y avisaron de que ganaran el título de Ring of Honor. Además, Austin animó al Better Than You a elegir como compañero a uno de los «gordos pedazos de mi*rda» del público. Y parece ser que este insulto le valió que AEW lo multara con $500.

got fined 500$ for speaking my mind about what I thought about the fans tonight

it’s ok, I’m rich

plus, i’ll make it back when I get that POV bonus for stripping MJF of the ROH Tag Team Titles 😮‍💨

see you at #AEWFullGear

— NOT ass boy (@theaustingunn) November 9, 2023