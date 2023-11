Jiri Prochazka regresa enfocado para pelea por el título en UFC 295

Jiri Prochazka está en su sano juicio, cuerpo y alma a medida que se acerca su regreso al octágono después del descanso más largo de su carrera.

Después de sufrir una grave lesión en el hombro en octubre de 2022 que requirió cirugía y lo obligó a dejar vacante el título de peso semicompleto, Prochazka (29-3-1 MMA, 3-0 UFC) tomó un camino largo y difícil para volver al 100 por ciento. Sin embargo, finalmente está aquí y tendrá la oportunidad de recuperar el cinturón que nunca perdió cuando se enfrente a Alex Pereira (8-2 MMA, 5-1 UFC) en el evento principal de pago por evento UFC 295 del sábado en el Madison Square Garden.

Prochazka está absorbiendo todo esto ahora que está de regreso en el escenario de una gran semana de pelea, y no tiene dudas de que aquí es donde pertenece.

«Para mí, esta semana, el enfoque láser es acerca del enfoque láser para la actuación en la noche del evento. No se trata sólo de mí; También se trata sólo de mi oponente. Qué actuación y qué tan buena será la actuación de mi oponente, eso será mío. Cada vez me ajusto y cada vez soy mejor que mis oponentes, tratando de estar en cada momento. Me gusta tener un buen oponente porque el desempeño de mi oponente impulsa mi desempeño”.

Cuando Prochazka sufrió su lesión, Pereira no formaba parte de la división de 205 libras ya que estaba ocupado peleando por títulos de peso mediano. Sin embargo, una vez que ascendió de división y venció a Jan Blachowicz en agosto, se convirtió en un claro candidato para luchar por el título. Jamahal Hill se vio obligado a dejar vacante debido a una lesión propia. Prochazka y Pereira son dos personajes únicos, y ahora se enfrentarán dentro de la jaula.

“Lo veo guerrero contra guerrero. No quiero hablar de mi personaje samurái o algo así, pero es la verdad. Mis años me inspiraron en el Bushido y este tipo de enfoque para una pelea y todo lo que estás haciendo con tu vida, hazlo con todo tu enfoque, entrega todo tu corazón a tu desempeño. Por eso somos guerreros, porque vamos allí y no hay nada igual”.