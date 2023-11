Pavlovich sobre pelea en UFC 295: «Para mí, este es el título legítimo»

Sergei Pavlovich ingresa a UFC 295 preparado para ser campeón, según su propia estimación. Mientras Pavlovich (18-1 MMA, 6-1 UFC ) pelea el sábado en el Madison Square Garden por un campeonato interino, el momento parece indiscutible para el corpulento peleador ruso.

“Para mí, este es el título legítimo”.

Pavlovich estaba originalmente programado para ser un luchador suplente para Jon Jones contra Stipe Miocic. Cuando esa pelea fracasó, fue amonestado contra Tom Aspinall (13-3 MMA, 6-1 UFC ).

“Estaba entrenando. Esta fue mi segunda práctica del día. Después de mi segunda práctica, salí al parque sólo para dar un paseo. Mi manager Ali (Abdelaziz) me llamó y me dijo: ‘Tengo una gran noticia. Aquí lo tienes.’ No pensé mucho. Simplemente dije que sí”.

Actualmente en una racha ganadora de seis peleas, Pavlovich se enfrentó a personas como Derrick Lewis, Tai Tuivasa y Curtis Blaydes en sus tres peleas más recientes. Aunque Aspinall se describe a sí mismo como un tipo diferente de enfrentamiento, Pavlovich no se inmuta.

«Si miras, o si Tom mira a mis oponentes anteriores, todos son tipos duros, duraderos y fuertes. Entonces, creo que ahora Tom es el siguiente paso que tengo por delante. Él es el siguiente paso que tengo que dar para llegar más lejos. Si me miras, si miras lo que hago, entrenamos duro para asegurarnos de lograr el próximo objetivo”.

Si gana por nocaut en UFC 295, Pavlovich empatará el récord de Chuck Liddell de siete peleas consecutivas ganadas por nocaut. El logro simplemente serviría como una mayor seguridad de que Pavlovich está tomando las medidas correctas.