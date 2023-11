Pavlovich y el título interino: Es el legítimo

Sergei Pavlovich llega al UFC 295 preparado para ser campeón, según su propia estimación.

Aunque Pavlovich (18-1 MMA, 6-1 UFC) lucha el sábado en el Madison Square Garden por un campeonato interino, el momento parece indiscutible para el corpulento luchador ruso.

«Para mí, éste es el título legítimo«, declaró Pavlovich a MMA Junkie y a otros periodistas a través de un intérprete en una rueda de prensa celebrada el miércoles.

En un principio, Pavlovich iba a ser el púgil reserva del combate entre Jon Jones y Stipe Miocic. Cuando ese combate no se celebró, fue contratado para enfrentarse a Tom Aspinall (13-3 MMA, 6-1 UFC).

«Estaba entrenando», explica Pavlovich sobre el momento en que recibió la llamada. «Era mi segundo entrenamiento del día. Después de mi segundo entrenamiento, salí al parque sólo para dar un paseo. Mi representante, Ali (Abdelaziz), me llamó y me dijo: ‘Tengo una gran noticia. Aquí la tienes’. No me lo pensé mucho. Simplemente dije que sí».

Pavlovich, que actualmente lleva una racha de seis victorias consecutivas, se deshizo de rivales de la talla de Derrick Lewis, Tai Tuivasa y Curtis Blaydes en sus tres combates más recientes. Aunque Aspinall se describe a sí mismo como un rival diferente, Pavlovich no se inmuta.

«Si te fijas, o si Tom se fija en mis anteriores rivales, todos son tipos duros, resistentes y fuertes«, afirma Pavlovich. «Así que creo que ahora Tom es el siguiente paso delante de mí. Es el siguiente paso que tengo que dar para llegar más lejos. Si te fijas en mí, si te fijas en lo que hago, entrenamos duro para asegurarnos de alcanzar ese próximo objetivo.»

Si gana por nocaut en el UFC 295, Pavlovich empatará el récord de Chuck Liddell de siete combates consecutivos ganados por nocaut. El logro sólo serviría como más reafirmación de que Pavlovich está dando los pasos correctos.

«Cuando llegue el momento de la pelea, habrá dos tipos grandes y fuertes luchando entre sí», dijo Pavlovich. «No sabemos lo que va a pasar, pero va a ser un buen combate. Luego, el hecho de que vaya a empatar con una leyenda posiblemente el sábado, significa que estoy logrando otros objetivos, otras metas que me he marcado, ponerme en el escalafón de los más grandes.»