WWE NXT estuvo este 17 de noviembre de 2023 celebrando un house show en la Alan Jay Arena en Sebring, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► NXT Live en Sebring, Florida (17/11)

Dante Chen derrota a Myles Borne

Kiyah Saint derrota a Brinley Reece

Hank Walker, Tank Ledger y Trey Bearhill derrotan a tres luchadores locales.

Karmen Petrovic derrota a Arianna Grace

Adriana Rizzo y Valentina Feroz derrotan a Gigi Dolin e Izzi Dame

Eddy Thorpe derrota a Charlie Dempsey

Joe Coffey derrota a Brooks Jensen

Edris Enofe y Malik Blade derrotan a Out The Mud (Bronco Nima y Lucien Price) (con SCRYPTS)

CAMPEONATO FEMENIL NXT : Lyra Valkyria (c) derrota a Lola Vice (con Elektra López)

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Family (Channing Lorenzo y Tony D'Angelo) (c) derrotan a Gallus (Mark Coffey y Wolfgang)

De entre estas luchas podemos destacar a Petrovic contra Grace pues ambas acaban de empezar una rivalidad en televisión, en la que puede tomarse como su primera gran oportunidad en NXT. Claramente, este enfrentamiento es una prueba de cara a cuando colisionen en el programa.

También resaltar que Vice tuviera una oportunidad por el título de Valkyria. Esta más bien tiene una historia con Xia Li pero no olvidemos que la exMMA ganó el torneo Breakout 2023 por lo que pronto quizá sea retadora en TV. Se diría que en la marca las están probando en este sentido.

Y de la misma manera, hablando de pruebas, estos shows sirven también para que Borne, Saint, Reece, Bearhill, Rizzo o Dame ganen experiencia mientras no comienzan a trabajar de manera regular los martes por la noche.

#NXTSebring The match that dares to ask, "Who's getting their hand kissed?" pic.twitter.com/kGTH04CGR9 — Jeff Reid (@JeffReidUP) November 18, 2023

The face I make when Charlie Regal keeps losing when I want him to succeed #nxtsebring pic.twitter.com/LhQVkHQPo0 — Garrett Hooks (@MoXBOXLive) November 18, 2023

Miss NXT @AriannaGraceWWE has some choice words for #NXTSebring, but @karmen_wwe is never one to let her talk for long. pic.twitter.com/1WSN5Y22At — Jeff Reid (@JeffReidUP) November 18, 2023