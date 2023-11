Chris Hero triunfa en su regreso y anuncia más

Tres años después de su último combate, Chris Hero volvió a batallar hace unas horas. Lo hizo contra Timothy Thatcher en West Coast Pro Whiplash. Y esa no fue la única buena noticia sino que The Knockout Artist salió victorioso en una lucha en la que demostró que el tiempo pasa pero el talento sigue ahí.

► El regreso de Chris Hero

Y por si todo esto no fuera suficiente, el veterano de las cuerdas continuará luchando; el 3 de diciembre se unirá a KENTA contra Titus Alexander y Kevin Blackwood en el evento Monster de la misma promoción.

MATCH ANNOUNCEMENT!!! LOS ANGELES!!!!! CHRIS HERO X KENTA VS TITUS ALEXANDER X KEVIN BLACKWOOD!!! Sunday, December 3rd

The Don Quixote

Los Angeles, CA

TICKETS ON SALE NOW!https://t.co/L03gBjIRkh pic.twitter.com/ZwWQBewTMW — West Coast Pro (@WCProOfficial) November 18, 2023

Además, a continuación leemos las impresiones que Chris Hero compartió después de su retorno a los encordados:

«Chicos, estoy cansado como la mi*rda. Intentaré no hablar demasiado, solo para no marearme y desmayarme y hacer el ridículo frente a todos ustedes. Ya sea que me aplaudan, me abucheen, vengan de San Francisco diciendo ‘¡A la mi*rda con Los Ángeles!’, lo que sea que sean, gracias. Gracias. Ven, lo que estoy pisando ahora mismo es un ring de lucha libre profesional en un show de lucha independiente. Técnicamente, esto es independiente, pero esto no es un maldito espectáculo de lucha libre independiente. Estoy parado aquí en un lienzo que dice West Coast Pro Wrestling, y tenemos negro y tenemos azul. Nuestro azul es mejor que cualquier otra compañía de lucha libre independiente por ahí. Este es nuestro hogar. Esta es la costa, esto es amor. Denle un aplauso aquí, Scott Bregante. Es un tipo de verdad.

«Dije que tengo algo que decir después de mi combate. Solo quiero decir que este viaje aquí en West Coast ha sido más especial de lo que podría haber imaginado. Este es mi noveno evento trabajando con ustedes. Es mi décimo primer evento estando en el edificio. No hay nada como esto. Ustedes, ya sea que estén en los Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Malta, donde sea que estén, cuando vienen a los Estados Unidos para la lucha libre profesional, no han visto nada hasta que vienen a un espectáculo de West Coast. Así que vayamos al grano. ¿Dije que estoy cansado como la mi*rda? Han sido tres años y medio difíciles. Los tres años anteriores también fueron un poco difíciles. Pero estuvo bien porque estaba en un ring de lucha libre teniendo combates con luchadores profesionales de todo el mundo. Eso lo hizo bien.

«Pero en los últimos tres años y medio, he tenido esto. Los he tenido a ustedes. He tenido que ponerme las botas. He tenido que usar un bronceado en aerosol medio j*dido. He tenido que ponerme manteca de cacao en las piernas para que estén bonitas y brillantes. Pero hoy, hoy simplemente se sintió bien, y les agradezco a todos por eso. Así que se siente como hoy, finalmente saqué un esqueleto de mi armario. Le di una paliza a ese maldito. Se fue, se fue con la cola entre las piernas. Se ha ido, así que puedo tomar eso y dejarlo atrás. Esto parece un final adecuado para una historia. No puedo pensar en una mejor manera de terminar mi historia que aquí en West Coast Pro Wrestling.

«¿Les gustan mis botas? (Se las quitó y las dejó en el ring para que todos pensaran que se estaba retirando) Solo estoy bromeando con ustedes. Quería que vieran la Costa Oeste en mis botas. ¿Qué dicen esas botas? [Los fanáticos cantan ‘Costa Oeste’] […] Oye, Scott, ¿sigo siendo el organizador de combates? Hagamos un maldito combate. 3 de diciembre, West Coast Pro Wrestling, quiero que llamen a su chico Titus Alexander y le digan que tienen un combate en West Coast Pro Wrestling. ¿Quieres actuar como un idiota, quieres maltratar a la gente? Esa mi*rda no funciona aquí, Blackwood. Conozco a alguien a quien le gusta lanzar a los malditos al espacio, y ese tipo se llama KENTA. Yo y KENTA, tenemos historia, así que me siento bien al entrar allí y ser el compañero de equipo de KENTA. ¿Me estás viendo? ¿Quieres ser un matón? ¿Quieres golpear a alguien? KENTA y yo te mostraremos lo que es golpear a alguien. Nos vemos el 3 de diciembre».