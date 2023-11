WWE NXT estuvo este 18 de noviembre de 2023 celebrando un house show en la arena Venice Community Center en Venice, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

De entre todas las luchas podemos destacar la de Bate con King en lo que es una nueva oportunidad de alto nivel para el hijo de Bill Pillman, que apenas está dando sus primeros pasos en el territorio de desarrollo de WWE.

También, el cual es uno de los motivos de estos house shows, que otras Superestrellas sigan probándose antes de llegar a la televisión: Cummins, Igwe, Rizzo, Gentile, Dame, Heights… Poco a poco irán ascendiendo.

Como han hecho últimamente algunos de sus oponentes, como es Jordan, finalista en el torneo Breakout 2023, o Grace; la hija de Santino Marella acaba de volver a la acción luchística después de sufrir una grave lesión.

