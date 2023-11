WWE estuvo este 18 de noviembre de 2023 celebrando un house show en la arena Civic Center en Canton, Ohio, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

No podemos destacar demasiado en esta ocasión en cuanto a las luchas de este evento no televisado. Sí quizá la de Omos con Akira Tozawa, debido a que The Nigerian Giant está desaparecido de la programación de la empresa desde hace meses. En cambio, el luchador japonés está colaborando actualmente con Alpha Academy.

Por otro lado, todo lo demás sí que se ha estado viendo en la televisión últimamente. De hecho, Rollins defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo ante McIntyre en Crown Jewel 2023 no hace mucho.

Y recordemos que también se verán las caras en Survivor Series WarGames 2023, dentro del combate de jaula, cuando cada uno forme un equipo, después de que The Scottish Warrior se uniera a The Judgment Day. Ahora solo falta que se sepa quien será el quinto amigo de Rollins, Rhodes, Zayn y Jey Uso.

every time cody is in the ring, he is AMPED and we love him for it #WWECanton pic.twitter.com/SveQVGjVdj

— destiny stevenson (@des_stevensonn) November 19, 2023