Podemos hablar de las compañías luchísticas más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) así como de otras mucho más pequeñas, como hacíamos unos minutos atrás recopilando lo sucedido en el reciente evento Wrestling Open de Beyond Wrestling. Y entre ellas también se encuentran otras que si bien no se acercan a las primeras, están también bastante por arriba de las segundas. Ahí encontramos, por ejemplo, como nos ocupa ahora, MLW. No tenemos nada más que echar un vistazo a su programa de esta semana para entender las diferencias. Y eso justamente es lo que hacemos ahora. A continuación, tenemos tanto los resultados de los combates, anuncios y promos, como muchas imágenes.

► MLW FUSION 2 de febrero de 2023

Samoan Swat Team (Juicy Finau y Lance Anoa’i) vencieron a The FBI (Little Guido y Ray Jaz)

Alex Hammerstone defenderá el Campeonato Mundial MLW contra EJ Nduka en el primer episodio de MLW Underground en Reelz

Davey Boy Smith Jr entrenó a Billington Bulldogs (Mark Billington y Thomas Billington)

Taya Valkyrie realizó una promo

Dr. Dax venció a Vinny Pacifico

Alex Kane realizó una promo

Sam Adonis realizó una promo

Lince Dorado, Microman y La Estrella vencieron a Delirious, Mini Abismo Negro y AZTECA 31

¿Qué compañía luchística te gusta ver más allá de WWE, AEW y demás?