WWE SMACKDOWN 3 DE FEBRERO 2023 .— El Royal Rumble 2023 será más recordado por el drama vivido dentro de The Bloodline que por los ganadores de las campales. Después de muchas semanas de dudas y presiones, Sami Zayn no pudo más y atacó a Roman Reigns, quien lo echó de la agrupación. Jey Uso no estuvo conforme y decidió no tomar parte en la masacre que siguió. Este viernes veremos el siguiente capítulo de esta historia, y qué planes tendrá el jefe tribal para el que fuera un miembro honorario de su familia. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Bon Secours Wellness Arena, en Greenville, South Carolina.

Además, mientras que Rhea Ripley, ganadora del Royal Rumble femenil, ya dijo que irá por el Campeonato Femenil SmackDown en WrestleMania, este título se defenderá este viernes. Charlotte Flair lo expondrá ante Sonya Deville. ¿Logrará la ruda dar la sorpresa?

WWE SmackDown 3 de febrero 2023

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro