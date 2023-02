Tenryu Project: “Wrestle and Romance 9”

“Wrestle and Romance 9” fue la función con la que Tenryu Project abrió sus funciones del 2023 desde el Shin-Kiba 1st RING.

► “Wrestle and Romance 9”

Al inicio del evento, Ayana Shimada, representante de Tenryu Project subió al ring e hizo la apertura de actividades, deseándoles a los asistentes un gran año.

En una batalla a ganar dos de tres caídas, la cuarteta de Kohei Sato, Masayuki Kono, Oji Shiiba y Takuro Niki dieron cuenta de Hideki Suzuki, Keita Yano, Yusuke Kodama y Drew Parker.

Siguió en una batalla en cuádruple amenaza donde Naoki Tanizaki se impuso a Mizuki Watase, Kouki Iwasaki y Rey Paloma y ganó el derecho a desafiar por el Campeonato Internacional de Peso Jr. Tenryu Project.

Fue justamente ese cetro el que se puso en disputa en el turno estelar. Hikaru Sato se presentó para la cuarta defensa ante Kotaro Nasu. Fue una batalla muy reñida, que terminó luego de poco más de diecisiete minutos por un KO del campeón.

Los resultados completos son:

Tenryu Project “WRESTLE AND ROMANCE VOL. 9”, 20.01.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Shota venció a Kenichiro Arai (8:20) con un Gannosuke Clutch.

2. 3 Way Match: Kaji Tomato derrotó a Kikutaro y SUSHI (10:08) con un Diving Body Press.

3. 2/3 Falls: Kohei Sato, Masayuki Kono, Oji Shiiba y Takuro Niki vencieron a Hideki Suzuki, Keita Yano, Yusuke Kodama y Drew Parker (22:50). Kohei Sato eliminó a Yusuke Kodama con un Piledriver (7:08). Keita Yano eliminó a Oji Shiiba con la Lasso from Baja California (8:59). Oji Shiiba eliminó a Keita Yano con la Ungai Soten (6:43).

4. International Jr. Heavyweight Title Next Challenger 4 Way Match: Naoki Tanizaki derrotó a Mizuki Watase, Kouki Iwasaki y Rey Paloma (17:33) con un Facelock sobre Paloma.

5. International Jr. Heavyweight Title: Hikaru Sato (c) venció a Kotaro Nasu (17:20) por KO (Palm Strikes Barrage) defendiendo el título