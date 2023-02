Campeones y leyendas en el Festival Setsubun 2023

Luego de tres años, hoy 3 de febrero, se realizó el Festival Setsubun en el Santuario Ikegami Honmonji en Ota Ward, Tokio, donde descansa Rikidozan, el fundador de la lucha libre profesional en Japón.

Como es costumbre, fueron invitadas varias personalidades de la lucha libre profesional, como la leyenda Kenta Kobashi, Hiroyoshi Tenzan de NJPW, el campeón de peso completo GHC de NOAH, Kaito Kiyomiya, el campeón de peso completo de la Triple Corona AJPW, Kento Miyahara y la campeona mundial Stardom, Giulia.

A ellos correspondió hacer el tradicional lanzamiento de los frijoles de soya en una ceremonia donde se congregaron unos 3.000 asistentes.

Esta festividad señala el fin de la temporada invernal y el inicio de la primavera, por lo que está enmarcada de una serie de rituales de renovación consistentes en lanzar legumbres (semillas de soya) que protegerán las casas y templos donde se pide además por la buena fortuna al tiempo que se canta para expulsar a los malos espíritus caracterizados como ogros.

Kenta Kobashi dijo:

Me alegro de que hayamos podido realizar el evento por primera vez en tres años. Espero que este año sea un año más brillante para el mundo de la lucha libre profesional.

Giulia, muy emocionada, señaló:

Todos se acercaron para recoger los frijoles que lanzamos y, por el contrario, todos me dieron energía y poder.

Además, me emocioné después de poder exterminar al demonio. Sé que esto me traerá la buena fortuna en mi lucha de mañana; me defenderé y haré lo mejor que pueda. ¡Nos vemos de nuevo, Arrivederci!