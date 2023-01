Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero como sucede en otras industrias, como la cinematográfica, cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que si bien no son tan conocidos no tienen por qué ser de una calidad menor.

Y si hablamos de la lucha libre profesional, el circuito independiente es tan rico… Existen incontables opciones para que un fanático satisfaga su gusto por los encordados.

Ahora nos enfocamos en H2O Wrestling: Hardcore Hustle Organization, una compañía con sede en Williamstown, New Jersey, para repasar lo ocurrido en su reciente evento H2O Hustle And Gold: Sunday Night Of Champions celebrando en el H2O Wrestling Center en la misma ciudad donde se asienta la organización.

► Resultados de H2O Hustle And Gold

Primero, vamos con los resultados de los combates que formaron parte del cartel para posteriormente echar un vistazo a algunas de las imágenes del show.

Lucha Hardcore: Kennedi Copeland venció a Chris Bradley

Campeonato de Parejas H2O: Red Dead Redemption (Manders y Ryan Redfield) vencieron a Kaos CTRL (Cecilio Vega y Rocket) para retener el título

Jeff Cannonball venció a Ron Mathis

Campeonato Híbrido H2O: GG Everson venció a Adonis Valerio, Bam Sullivan, Bruce Grey, Mouse y Tyler Voxx para seguir siendo campeón

Lucha ‘Cualquier cosa puede pasar’: Jess Moss venció a Kristian Ross

Campeonato Mundial de Lucha Libre Independiente IWTV: Matt Tremont venció a Jaden Newman para mantener la corona

Triple amenaza a muerte Southern Violence: Deklan Grant venció a Jimmy Lyon y John Wayne Murdoch

Lucha bajo las reglas de Manders por el Campeonato de Peso Completo H2O y el Campeonato Hardcore Danny Havoc H2O: Brandon Kirk [Danny Havoc Hardcore] venció a Manders (con Ryan Redfield) por descalificación

Lucha a muerte: Neil Diamond Cutter venció a Toshiyuki Sakuda

¿Qué compañía, fuera de las más grandes, es vuestra favorita?