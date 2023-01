Si un día All Elite Wrestling realiza un torneo de parejas mixtas podemos adelantar que dos de las que compitan serán Sammy Guevara y Tay Melo y Kip Sabian y Penélope Ford. No son son solo cuatro luchadores muy populares de la compañía, salvando las distancias, sino que también son pareja en la vida real. Además, los primeros podrían argumentar que fueron Campeones Mundiales de Parejas Mixtas AAA durante casi todo 2022. Aunque tampoco es que tuvieran un gran reinado pues solo expusieron el título en dos ocasiones.

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/RwIviqBU0N

Otra opción también sería que ambos equipos tuvieran una rivalidad. Acerca de esto le preguntaron a Sabian y Ford recientemente en un evento virtual de firma de autógrafos en Captain’s Corner. Y no solo se mostraron dispuestos a verse las caras con sus compañeros de vestidor sino que los acusaron de copiarles. Aunque, de momento, atendiendo a lo que está pasando en la programación de la compañía, no se espera realmente que pase nada entre ellos en un futuro cercano. Pero veremos cómo evolucionan sus carreras en 2023.

KS: “Por supuesto. ¿Por qué no lo haríamos? Vayamos al grano aquí, seamos brutalmente honestos. Básicamente están haciendo los personajes que hicimos antes de mi lesión. Seamos serios”.

PF: “Son una copia al carbón“.

KS: “Lo son. Así que, por supuesto, hay espacio para ello. Pero depende de si quieren el calor, si quieren el humo. Quiero decir, técnicamente, Sammy nunca me ha ganado. Pero lo vencí. Primer combate, nadie me lo quitará. Voy a morir en esa colina [risas]”.

También podéis repasar lo sucedido la semana pasada en los programas principales de AEW:

What a moment between @TheKipSabian & @thePenelopeFord WATCH #AEWDynamite NOW on @TNTDrama pic.twitter.com/3CDtd7ZL1C

— All Elite Wrestling (@AEW) February 4, 2021