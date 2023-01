X-Pac recuerda sus grandes momentos en WWE Raw

Desde el 30 aniversario de Raw, X-Pac recuerda sus grandes momentos en la marca roja de la WWE. El dos veces miembro del Salón de la Fama -en 2019 fue inducido como miembro de D-Generation X y en 2020 como integrante de la nWo; hasta ahora no entró por sí mismo- se tomó unos momentos para realizar una breve entrevista con Byron Saxton.

EXCLUSIVE: @TheRealXPac goes down memory lane as the WWE Hall of Famer remembers his iconic moments from thirty years of #WWERaw. pic.twitter.com/23UGPmRMS2

— WWE (@WWE) January 24, 2023