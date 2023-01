Resultados MLW FUSION 19 de enero 2023 | Fatu vs. Ben-K

Major League Wrestling emitió su más reciente episodio desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania. En la lucha estelar, vimos a Jacob Fatu enfrentando a Ben-K.

La rivalidad más grande en MLW finalmente está obteniendo la revancha por el título más grande en la historia de MLW, ya que Hammerstone vs. Fatu 2 está programado para el evento principal SuperFight’23.

Después de haber ganado Battle RIOT IV en la ciudad de Nueva York el año pasado, Fatu aseguró una oportunidad por el título en cualquier momento, en cualquier lugar y con la fecha y el lugar confirmados, Jacob Fatu y Alex Hammerstone luchan con el campeonato de peso completo en juego.

El Campeón Mundial Alex Hammerstone tuvo un asiento de primera fila en los comentarios, de inmediato hubo intercambio de palabras con Jacob Fatu antes de que diera inicio el combate. Ben-K intentó derribar a Fatu pero fue un esfuerzo infructuoso. Sin embargo, siguió adelante y finalmente logró nivelar las cosas con el hombre lobo samoano.

STREAMING NOW https://twitter.com/MLW?ref_src=twsrc%5Etfw

— Watch along with us: https://t.co/dLGYOAl2sn pic.twitter.com/N0xk33RRQB https://t.co/dLGYOAl2snpic.twitter.com/N0xk33RRQB