Sería muy positivo que en un acto de sinergia, las principales promotoras europeas de lucha libre conformaran una plataforma de “streaming” al estilo de IWTV. Y es que, inevitablemente, algunos seguidores habrá perdido PROGRESS, empresa que anunció esta semana, junto a ICW, que sus shows dejarían de estar disponibles en WWE Network.

Bajo tal tesitura, pero ilusionada de cara al futuro, PROGRESS presentó hoy su primer show del 2023, Chapter 148: Start Spreading The News. Y no, este título no era una referencia a su realización sobre la ciudad de New York, sino a un nuevo comienzo para el producto de Lee McAteer y Martyn Best, desde su fortín habitual, el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

Aunque se sintiera de transición, como tal, Chapter 148 cumplió con su propósito, ya que desarrolló de gran manera varias historias, con un catalizador dramático por encima de todos.

Como epílogo de la velada, se concretó una revancha entre Spike Trivet y Cara Noir, gladiadores que están trazando la mejor rivalidad de los últimos años en la escena europea, luego de que el rudo rudísimo obligara al “Black Swann” a dejar PROGRESS como consecuencia de su derrota en un combate “I Quit” durante Chapter 135.

Despojado de su alter ego, Tom Dawkins perdió ante Bullit, “guardaespaldas” de Trivet, en Chapter 146, pero el ex Campeón Mundial PROGRESS quiere una última oportunidad. Si gana, el próximo 26 de febrero en Chapter 150, Cara Noir podrá volver a PROGRESS. Si pierde, Tom Dawkins también tendrá que dejar la compañía.

► Año nuevo en PROGRESS

A continuación, los resultados completos de PROGRESS Chapter 148: Start Spreading The News.

Leon Slater derrotó a Tate Mayfairs.

Big Damo y Warren Banks derrotaron a The 0121 (Dan Moloney y Man Like Dereiss). Tras el combate, Tate Mayfairs atacó a Warren Banks.

Ricky Knight Jr. derrotó a Axel Tischer. Tras el combate, Ricky Knight Jr. anunció que canjeará su oportunidad titular (obtenida al ser vencedor del torneo Natural Progression Series 8) por el Campeonato Atlas el 26 de febrero en Chapter 150: When The Man Comes Around.

Rhio derrotó a Skye Smitson, Raven Creed, Dani Luna, Lizzy Evo y Millie McKenzie en un combate Thunderbastard para ganar una oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS.

Lio Rush derrotó a Danny Black

Lana Austin (c) derrotó a Session Moth Martina para retener el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS.

Sunshine Machine (c) derrotaron a Lykos Gym para retener el Campeonato de Parejas PROGRESS

Spike Trivet (c) derrotó a Gene Munny para retener el Campeonato Mundial PROGRESS. Tras el combate, Tom Dawkins hizo el salve a Gene Munny y se concretó la revancha contra Spike Trivet para Chapter 150: When The Man Comes Around.

Taking care of business in my @ThisIs_Progress debut. What a night. What an opponent. Looking forward to coming back. #LioRush #TheBadChild pic.twitter.com/kcIpv8AuAQ — The Bad Child (@IamLioRush) January 22, 2023

#Chapter148 result: AND STILL! Lana Austin retains the Women’s World Title against Session Moth Martina.

To be honest, this wasn’t in doubt. Next stop: Allie Katch in Manchester on the 12th February. pic.twitter.com/SpQkHNOZfx — Mark Roffey (@TheR0ff) January 22, 2023

#Chapter148 result: AND STILL! It’s redemption for Sunshine Machine as they retain against Lykos Gym. The road to breaking the longest Tag Title reign continues. Who can break the machine?

Right now, the answer is no one. pic.twitter.com/VdlKQJ7lQS — Mark Roffey (@TheR0ff) January 22, 2023