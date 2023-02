Kota Ibushi ha salido de New Japan Pro-Wrestling y todos están hablando de dónde trabajará de ahora en adelante, más allá de sus apariciones en Game Changer Wrestling y Bloodsport 9. All Elite Wrestling es la opción que más ha sonado, más por deseo de los fanáticos que porque realmente tengamos información que indique que el veterano luchador japonés va a tomar ese camino. No sería una sorpresa que trabajase como independiente en un montón de sitios para probar las mieles de cada uno ahora que tiene la oportunidad.

► Kota Ibushi quiere enfrentar a Will Ospreay

De la misma manera, podría enfrentar a una gran cantidad de luchadores en todos ellos. Aunque en realidad no solo está mirando a nuevas experiencias sino a repetir experiencias pasadas, pues quiere volver a verse las caras con Will Ospreay, como apunta en su reciente entrevista en Dark Puroresu Flowsion. ¿Dónde? Por ejemplo, en Revolution Pro Wrestling, que es donde más trabaja “The Aerial Assassin” además de NJPW. Justamente, se enfrentaron ahí en una ocasión, en el evento RevPro WrestleCon 2018.

“Quiero luchar contra Will Ospreay nuevamente. Él es como yo en el pasado y tiene algunas similitudes. Me pregunto cómo ha crecido el Osprey actual”.

Kota Ibushi y Will Ospreay compartieron el encordado en 33 ocasiones de 2016 a 2021. La última fue cuando Ospreay le ganó a Ibushi el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en NJPW Sakura Genesis 2021.