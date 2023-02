“Creo que es espectacular. Vuelve a lo que estaba diciendo, estamos donde estamos porque todas antes de eso hicieron su trabajo. Cada era es una evolución, cada era es una revolución, ¿sabes? Cada época es una situación de aprendizaje. Te guste o no, sea bueno o no. Pero todo nos trajo a este punto y todavía va a mejorar, debe hacerlo. Necesita mejorar o simplemente el producto apestará“. Alundra Blayze comentaba esto sobre la división femenil de la WWE en 2021.

► Alundra Blayze alaba a Ronda Rousey

Más recientemente, en The Angle Podcast, la miembro del Salón de la Fama enfocaba sus alabanzas en Ronda Rousey:

“Realmente me encanta el hecho de que llegó Ronda Rousey y la contrataron. No podrían haber elegido a una mejor persona. Ella hace el trabajo, se presenta y hace su trabajo. Ella sabe lo que significa entrenar, poner tu cabeza en eso, concentrarte, hacer lo que sea. Mira sus antecedentes. Habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero esta es solo mi opinión, que cuando trajeron a Ronda, todo se disparó, realmente lo hizo. Estaban empezando a estar en el mapa, podías sentirlo. Pero realmente siento que hubiera tomado mucho más tiempo sin Ronda, o tal vez no hubiera pasado la página. Ella lo intensificó. [Ella lo hizo] más legítimo. Como, ‘Oh, mi*rda, Ronda Rousey, va a atacar a alguien. Tengo que ver esto’. Solo su nombre le dio algo de legitimidad. Creo que es increíble. Ojalá fuera más joven. Me encantaría estar cara a cara con ella. Si fuera más joven, absolutamente”.

