Resultados de Kamikaze Pro Live 31 (10/02)

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor.

► Kamikaze Pro Live 31 (10/02)

Lucha individual: Man Like DeReiss vence a Nate Reilly

Lucha individual: Brandon Jordan vence a Ryan Parrott

Lucha individual: Samuel Hughes vence a Kieran McQueen

Lucha individual: Kay Jutler vence a Alex Connors

Lucha individual: Chantal Jordan vence a Hassan Ali

Lucha individual: Luke Douglas vence a Lucia Lee

Lucha individual por el Campeonato Kamikaze Pro Live: George Lydon (c) vence a MJ Grayson

Roulette Rumble: Nate Reilly vence a Alex Connors, Brandon Jordan, Chantal Jordan, Hassan Ali, JayCee, Kay Jutler, Kieran McQueen, Lucia Lee, Luke Douglas, Max, MJ Grayson, Ryan Parrott y Samuel Hughes

Entre todos ellos podemos destacar a Man Like DeReiss, luchador que tuvo sus oportunidades en NXT UK de la WWE en 2019 y 2020 como DeReiss Gordon.

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

Tonight @KamikazeProUK at The Collingwood Centre in Great Barr,Birmingham Kamikaze Pro Live Championship @GeorgeLydon_ v @MJ_Grayson pic.twitter.com/c1HPJW1Qlq — Joe Scott (@JoeScottMC) February 10, 2023

