Los oponentes deseados de Elias en la WWE

Elias está buscando su hueco nuevamente en la programación de la WWE. A Triple H no le gustó la idea de Ezekiel así que lo eliminó tan pronto como se hizo con el control creativo para recuperar a su hermano mayor. Pero de momento este se encuentra en tierra de nadie. Tiene bastante presencia en televisión pero no historias consistentes. Y tampoco parece que su situación vaya a cambiar pronto, aunque al mismo tiempo se siente más probable que encuentre el éxito con su personaje actual que con el que tenía antes.

The final place in the #WWEChamber Match is on the line as @MontezFordWWE and @IAmEliasWWE engage in an important matchup.#WWERaw pic.twitter.com/PuNJ6d8T1y

— WWE (@WWE) February 10, 2023