Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor.

Ahora nos enfocamos en el evento IWI Wrestling Live In Nürnberg de la compañía IWI Wrestling celebrado el 11 de febrero de 2023 en Genossenschaftssaalbau en Núremberg, Alemania.

► IWI Wrestling Live In Nürnberg

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Marc Empire vence a Fast Time Moodo

Byron Sanders vence a Alex Duke (conAlex Wonder) y Myles Grit

Campeonato de Parejas IWI: Watschn Club (Bruder Chaos y Georg Gwärch) (c) vs. Die Draufgänger (Cody Kidman y Joey Light) queda sin resultado

Jessy Jay vence a Keesa Bambi

Martyrium vence a Johnny Rancid

Projekt Justitia (Echo y Kilo) vencen a Boris Pain y Papazois

La Catrina, Nathan Wolf y Nick Schreier vencen a Officer Nick, Randleman y Tayra Gates

Campeonato Mundial IWI: Hektor Invictus (c) vence a Zak Zodiac

Entre todos los luchadores y luchadoras, quien más llama la atención es Zak Zodiac, hermano de Saraya, estrella de All Elite Wrestling. No en pocas ocasiones hemos hablado de él, también por su intención de dar el salto a las grandes compañías, aunque de momento no parece que vaya a darlo.

Y a continuación puedes echar un vistazo a la primera parte del show en video:

