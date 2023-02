Resultados de FFW Show Us Who U R (10/02)

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor.

Ahora nos enfocamos en el evento FFW Show Us Who U R de la compañía Full Force Wrestling celebrado el 10 de febrero de 2023 en el Sheldon Heath Social Club en Birmingham, West Midlands, Inglaterra, Reino Unido.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Entre todos ellos podemos destacar a Warhorse, quien trabajara en varias ocasiones en AEW, llegando a luchar contra Cody Rhodes por el Campeonato TNT:

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

Decided to have a kebab (very rare that I have one) this evening before @ffw_wrestling!

Thought of @JPWARHORSE when I was eating it and then when I was watching the show , he came out as a "surprise". I bet he has been following me 😄 🤣.

Have kebab together next time lol! pic.twitter.com/fkaeHnk6QK

— michael Durkin (@wwe1990) February 10, 2023