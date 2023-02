Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento de la escuela Top Talent Wrestling (TTW) celebrado el 9 de febrero de 2023 en la Midway Music Hall en Edmonton, Alberta, Canadá.

Top Talent Wrestling's @HarlonAbbott will be LIVE on The Red Couch with @lisamacgregor talking about our ALL AGES event next week in Edmonton!

A falta, lamentablemente, de imágenes del show, vamos con los resultados de los combates:

Quien más llama la atención, justamente lo vemos a continuación con un fanático, es Tom Lawlor, quien además de trabajar en todo el circuito independiente, lucha en grandes organizaciones como New Japan Pro-Wrestling. Además, cabe mencionarse que de 2021 a 2022, durante 287 días, fue Campeón STRONG de Peso Abierto NJPW.

Had an amazing time at @TopTalentBrand tonight. Every match was greatband it was capped off by an excellent technical main event with @FilthyTomLawlor & @MitchClarkeMMA. These 2 put on one of the best matches I've seen this year. Also Tom was the nicest guy when I got to meet him pic.twitter.com/oQNMMntSZ2

— Andre C (@thatcanadaguy) February 10, 2023