Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento Wrestling Open de Beyond Wrestling celebrado el 9 de febrero de 2023 en el White Eagle en Worcester, Massachusetts.

Primero, vamos con lo que pasó en los combates:

A continuación, además, puedes echar un vistazo a lo sucedido en el anterior evento:

Llama la atención especialmente Lio Rush, ex Campeón de Peso Crucero en la WWE. No solo está trabajando en compañías como New Japan Pro-Wrestling sino también en estas más pequeñas. El mes pasado estuvo en Beyond Wrestling: Miight Snow y hace menos de una semana en CZW Limelight 13, donde su combate con Ric Swann recibió muchos elogios. Volviendo al show que nos ocupa, tenemos algunas imágenes de lo sucedido:

Damn finally letting everything sit in & I really just had my literal dream match against @IamLioRush. 19 minutes & 59 seconds 🤯 Thanks to all the #WrestlingOpen & Beyond officials for trusting & believing in Flash & I. Thanks Lio for taking me to the limit much respect 🫱🏽‍🫲🏾🙏🏽💯 pic.twitter.com/kw5ucz9teH

— 👑Kylon👑 (@LittleKylon) February 10, 2023