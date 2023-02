Bianca Belair recuerda sus sensaciones antes de luchar con Bayley en Extreme Rules 2022 en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful. Recordemos que ambas luchadoras hicieron historia protagonizando el primer mano a mano femenil de escaleras de la WWE. La “EST” defendió con éxito el título ante la “Role Model”. Pero antes de entrar al enfrentamiento estaba realmente nerviosa, “enloquecida” es la palabra que utiliza ella. Cabe mencionarse que también era su primera vez en un choque de este estilo. Y la segunda de su oponente.

“Uhm, mis nervios estaban enloquecidos. Nunca antes había estado en un combate de escaleras, ni siquiera había colocado una escalera en el ring. Las escaleras son mucho más pesadas de lo que piensas. Pero no, me emocionaba hacer historia. Hice tanta historia con Bayley, Bayley fue una de las primeras rivales que tuve en SmackDown y ella me presentó a esta multitud.

“Así que poder hacer historia con Bayley fue increíble, también en Filadelfia. Fue divertido pero estresante. Recuerdo que antes de que empezara el combate me asusté porque no encontraba mi título. Yo estaba como: ‘¿Dónde está mi título?’. Antes de la entrada y ellos decían: ‘Estás en un combate de escalera’. Nunca había hecho esto antes, chicos, ¿de acuerdo? [risas]”

En estos momentos, Bianca Belair no tiene una nueva contendiente, está esperando a que esta salga de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2023. Aunque hay una favorita según las casas de apuestas: Asuka. Veremos qué sucede el 18 de febrero y si la ganadora es quien destrona a la campeona.

You just knew #DamageCTRL was going to have a say in this match but @BiancaBelairWWE is the EST for a reason!#ExtremeRules pic.twitter.com/JJDGxB4gKq

— WWE (@WWE) October 9, 2022