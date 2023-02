NJPW: Hikuleo vence a Jay White y se queda en Japón

Jay White cayó ante Hikuleo en la batalla especial “Loser Leave Japan Match” que New Japan Pro-Wrestling celebró dentro del magno evento “The New Beginning en Osaka” por lo que fue expulsado de la lona japonesa.

► Por estipulación, Jay White se irá de Japón

Jay White, como líder del Bullet Club, se involucró en un duelo de alto riesgo con el objetivo de castigar a Hikuleo por abandonar la agrupación en lealtad a sus hermanos Tama Tonga y Tanga Loa.

Pero las cosas no resultaron como White esperaba, a pesar de que se lanzó en un ataque sobre el gigante Hikuleo, con el apoyo de su incondicional Gedo. Sin embargo, esto no fue suficiente para contener el poder avasallador de Hikuleo, que respondió furioso. Aún así, White logró una breve remontada con Blade Runner, pero era evidente su desesperación. Hikuelo lo tomó del cuello y haciendo burlonamente la señal “Too Sweet” lo levantó y proyectó brutalmente con un Chokeslam sobre la lona, seguido de la cuenta de tres.

De esta manera, la estancia de Jay White en Japón llegó a su fin, luego de que el neozelandés se uniera a la empresa en enero de 2015.

En medio de una gran ovación de la audiencia, Jay White salió por la pasarela con una sonrisa amarga en el rostro, apoyándose de Gedo. Al pasar por la mesa de comentarios, White chocó puños con Hiroshi Tanahashi, que comentó la lucha.

Tras bastidores, Jay White elogió a Hikuleo y comentó en japonés con lágrimas en los ojos.

New Japan Pro-Wrestling es mi hogar. Los fans de New Japan, ustedes, ustedes, ustedes son mi familia. Hasta luego.

Jay White participará en el evento de San José California “Battle in the Valley” el 19 de febrero con una lucha individual contra Eddie Kingston. Debido a la derrota de este día, no puede volver a ingresar al ring japonés, por lo que la atención se centrará en cómo estará activo en el futuro.