«(…) Estoy feliz por él, estoy feliz por la empresa. Estoy feliz por la base de fanáticos de la WWE, el Universo de la WWE. Historias como esta siempre son fantásticas, incluso si son controvertidas (…). Es por eso que hemos seguido prosperando durante más de 40 años«. Esto decía en una reciente entrevista Shawn Michaels sobre el regreso de CM Punk a la WWE, apuntando que siempre le gustó el Best in the World.

► El regreso de CM Punk

Aún habiéndolo dejado claro, como no podía ser de otra forma, le volvieron a preguntar por ello al encargado de NXT durante la conferencia de medios previa a Deadline 2023; concretamente, le plantearon si fue una decisión difícil para la empresa. Y la respuesta fue la siguiente:

«Todos estábamos bajo el mismo árbol de aprendizaje aquí, el negocio es primero, es así de simple. No creo que haya sido una decisión difícil para nadie, aparte de lo mismo que siempre es difícil, que son los entresijos, altibajos y números y cosas así. En cuanto a una decisión comercial, no creo que haya sido tan difícil para nadie, porque para mí fue un buen movimiento comercial.

«Estoy contento de que se haya hecho, quiero que esta empresa prospere, quiero que le vaya bien, quiero que las personas que entran por esas puertas, ya sea en NXT o en WWE, lo hagan porque aman esto y quieren tener éxito. Desde el punto de vista de Punk, siempre he pensado que si puedes irte en tus propios términos, eso hace que irse cuando decides hacerlo sea fácil y pacífico, y eso es lo que quiero para todos.

«Nuevamente, para mí, todo el tiempo que he hecho este trabajo, he visto a personas luchar al alejarse. Así que, sin importar cómo decidas hacer tu salida, no me importa dónde ni cuándo sea, si es algo con lo que tienes paz, eso es lo más importante para mí en este trabajo y en la vida y en todo«.

► El cartel de NXT Deadline 2023