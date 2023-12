Mercedes Moné pone alto precio a su regreso a WWE

Sin duda, Mercedes Moné también conocida como Sasha Banks, es una de las figuras femeniles más famosas en la lucha libre en la actualidad, quien lleva mucho tiempo en boca todos, especulando sobre su futuro.

Después de su salida de WWE a principios de 2023, donde adoptó el nombre artístico de Mercedes Moné y llegó a New Japan Pro-Wrestling, pero una lesión la dejó fuera de acción por bastante tiempo y ahora se desconoce a dónde apunta su futuro

Moné apareció en un palco de AEW All In en agosto, se creía que su destino estaba sellado con All Elite Wrestling. Sin embargo, informes recientes apuntan a que la luchadora aún no ha tomado una decisión definitiva.

► ¿Mercedes Moné podría regresar a WWE?

Según Sean Ross Sapp, periodista de Fightful, Moné estaría considerando una oferta tentadora de WWE para regresar a la empresa, aunque con una condición clave: un sueldo que refleje su valía. Los reportes indican que la deportista está solicitando una suma considerable para su retorno.

«Mercedes Moné está pidiendo mucho dinero a WWE para volver a firmar. He escuchado la cifra. Deberían hacerlo. Ella se lo merece, atrae a mucha audiencia, nadie más atrae esa audiencia«, dijo Sapp.

► ¿Cuál será el futuro de Moné?

Aunque muchos ponen a Moné cerca de AEW o WWE, Dave Meltzer también menciona que NJPW/STARDOM está interesada en seguir trabajando con ella.

La ex Sasha Banks podría firmar con la empresa japonesa para poder trabajar tanto en el Lejano Oriente y con AEW, gracias a la relación que tienen ambas empresas.