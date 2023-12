Fue en el Karatsu City Bunka Gymnasium, donde New Japan Pro Wrestling celebró la fecha 13 del torneo «World Tag League 2023» cerrando el Grupo A.

► «World Tag League 2023» Día 13

Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona) cerraron su participación doblegando a Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa. Ambos equipos quedaron fuera de toda posibilidad de clasificación.

A continuación, House Of Torture (EVIL y Yujiro Takahashi) dominaron a Ren Narita y Shota Umino, cuando Narita traicionó a su compañero y se unió a House of Torture.

United Empire (Great-O-Khan y HENARE) ligaron su cuarto triunfo superando a CHAOS (Tomohiro Ishii y Toru Yano). Los dos equipos quedaron empatados y fuera de la siguiente instancia.

El cierre del grupo fue espectacular, cuando BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin y Gabe Kidd) aniquilaron a TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) quedando ambas duplas con diez unidades, por lo que se ubicaron en la cima del grupo, avanzando a semifinales. BULLET CLUB War Dogs quedaron como primeros de grupo usando como criterio de desempate, el resultado entre ambos.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2023», 06.12.2023

Karatsu City Bunka Gymnasium

Asistencia: 907 Espectadores

0. Oskar Leube venció a Shoma Kato (4:40) con un Single-Leg Crab Hold.

1. Bad Luck Fale, Jack Bonza y Taiji Ishimori derrotaron a Yuji Nagata, Minoru Suzuki y Ryusuke Taguchi (8:16) con un Napalm Thunder Driver de Bonza sobre Taguchi.

2. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Zandokan Jr. y BUSHI vencieron a Tiger Mask, Tomoaki Honma, Atlantis Jr. y Soberano Jr. (9:22) con la Pumping Bomber de Takagi sobre Tiger.

3. Lance Archer, Alex Zayne y Master Wato derrotaron a Hikuleo, El Phantasmo y Jado (7:37) con un Vendaval de Wato sobre Jado.

4. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a SANADA, Taichi, Yuya Uemura y DOUKI (14:28) con un High Fly Flow de Tanahashi sobre DOUKI.

5. World Tag League – Grupo A: Bishop Kaun y Toa Liona [4] derrotaron a Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa [4] (11:34) cuando Kaun colocó espaldas planas a Oiwa con un Fall From Heaven.

6. World Tag League – Grupo A: «King of Darkness» EVIL y Yujiro Takahashi [6] vencieron a Shota Umino y Ren Narita [6] (9:38) con la EVIL de EVIL sobre Umino.

7. World Tag League – Grupo A: Great-O-Khan y HENARE [8] derrotaron a Tomohiro Ishii y Toru Yano [8] (13:06) con un Streets of Rage de HENARE sobre Ishii.

8. World Tag League – Grupo A: Alex Coughlin y Gabe Kidd [10] vencieron a Mikey Nicholls y Shane Haste [10] (15:50) cuando Kidd colocó espaldas planas a Nicholls tras un Starkiller .

– World Tag League 2023 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Alex Coughlin & Gabe Kidd [10]

2. Mikey Nicholls & Shane Haste [10]

3. Great-O-Khan & HENARE [8]

4. Tomohiro Ishii & Toru Yano [8]

5. «King of Darkness» EVIL & Yujiro Takahashi [6]

6. Shota Umino & Ren Narita [6]

7. Bishop Kaun & Toa Liona [4]

8. Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa [4]

Grupo B:

1. Lance Archer & Alex Zayne [8]

-. Taichi & Yuya Uemura [8]

-. Hikuleo & El Phantasmo [8]

4. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI [7]

5. Yota Tsuji & Zandokan Jr. [6]

6. Atlantis Jr. & Soberano Jr. [5]

7. Bad Luck Fale & Jack Bonza [4]

8. Yuji Nagata & Minoru Suzuki [2]