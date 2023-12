Jon Moxley: «Sangrar en AEW es una forma única de expresarme»

Aunque ya hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS que Jon Moxley explicó que trata de sangrar en cada lucha que tiene, porque considera que así debería ser la lucha libre profesional, y que en cada combate, debería haber sangre, las criticas de algunos fans hacia él siguieron y muchos otros todavía no comprenden que Mox busque sangrar en cada combate que tenga.

Por eso, el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, ha vuelto a defender los motivos que lo llevan a sangrar de la frente casi que en todos sus combates. Así lo hizo en una reciente entrevista con Chris Mueller del Bleacher Report, en donde declaró lo siguiente:

► Jon Moxley sigue justificando el sangrar en cada lucha

«En cuanto a mis propias cosas, simplemente hago lo que me da la gana en el momento. Si dejo de hacer lo que estoy haciendo y me lanzo un Spinaroonie en medio de la lucha y si tomo una llave inglesa para abrirme la cabeza, es porque me dio la gana hacerlo.

«No puedes decirme que lo que hice estuvo mal. No acordé no hacerlo. Es solo una forma de expresión personal, es lo que sentí que quería hacer. Eso es lo que representa la lucha libre para mí, cualquier cosa que vaya a hacer, es en el momento en que lo decida. No sé qué diablos es, podría ser cualquier cosa».

Recordemos que esta es una de las razones por las que Jon Moxley ama luchar para AEW y no extraña para nada el estar en WWE. Moxley actualmente lidera la Gold League del Torneo Continental Classic, con tres victorias al hilo, por lo que lleva nueve puntos.

Pero no está solo, pues Swerve Strickland también lleva 9 puntos y se enfrentarán el miércoles de la próxima semana en el especial de Dynamite denominado Winter Is Coming, en una lucha en donde el que gane, tomará una ventaja considerable sobre el resto.