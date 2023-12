Shawn Michaels tiene claro que si quieres ver la mejor lucha libre profesional en la televisión tienes que mirar WWE NXT. Así lo explica en la conferencia de medios previa a Deadline 2023.

► «NXT son las mejores dos horas de lucha de la TV»

«Mi sensación es que gran parte de ello se debe al dinamismo del programa. Nuestro espectáculo avanza muy rápido. Creo que eso es algo que resuena con esa audiencia. También diré que es un espectáculo variado, es entretenimiento deportivo. Tenemos algo para todos. Ciertamente, para mí, es lo que creo que está resonando con esa audiencia. Es ágil, pasa de una escena a otra. Es casi como deslizarse por tu teléfono, algunos de los segmentos que tenemos. Podemos pasar de un segmento con Chase U a una promo detrás del escenario, al ring, a una toma que ocurre desde el Performance Center a un lugar externo con la familia en el restaurante. Tenemos muchos aspectos atmosféricos diferentes en el programa de NXT.

«Es por eso que digo que somos el mejor programa de televisión de lucha libre de dos horas en la televisión hoy porque tenemos tanta variedad. Eso es algo que estar en Orlando en el Performance Center nos permite y que otras personas no tienen. Esa es una de las cosas que resuena. Además, tenemos escritores más jóvenes en nuestro programa. El viejo sigue tomando las decisiones finales, pero al mismo tiempo, siempre estamos tratando de pensar en cosas que sean naturales y lo que está sucediendo hoy. Ciertas emociones están ahí independientemente del grupo de edad; enojo, celos, alegría, felicidad, sentirse herido, cualquier emoción que tengas bajo el sol realmente no tiene un grupo de edad. Si puedes encontrar la manera de conectarte con todas esas emociones, eso es lo que atrae a la audiencia de 18 a 34 años porque creo que están un poco más enfocados en ese aspecto de la televisión«.

► El cartel de NXT Deadline 2023

