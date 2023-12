Jon Moxley vs. Swerve Strickland será una de las luchas de la siguiente jornada de la liga dorada del AEW Continental Classic, donde ambos lideran con un marcador de 3-0. Tanto Mark Briscoe como Jay Lethal quedaron eliminados, mientras que Jay White intenta seguirles el paso con 2-1 y Rush se va quedando rezagado con 1-2. Los dos tuvieron un breve cara a cara tras bastidores durante el Dynamite de anoche después de ganar sus respectivos enfrentamientos.

Y después del programa, MOX dedicó unas palabras a The Realest One haciendo referencia al buen momento en que se encuentra:

«Durante toda la semana, la gente actuaba como si debiera tener miedo de RUSH, como si debiera tener miedo de este tipo. Él tiene mucho ladrido, los tipos han estado ladrándome toda mi vida y nunca resulta que tengan mucho mordisco. ¿Fue una lucha difícil? Sí, claro que sí.», empezaba hablando de su victoria sobre el Toro Blanco.

«¿Será difícil el próximo enfrentamiento contra Swerve la próxima semana? Sí, claro que sí. Pero como dicen, es una lástima que el timonel se sorprenda cuando el viento es desfavorable. Esto es el Continental Classic, amigo, se supone que debe ser difícil. Swerve Strickland tiene mucha fama… es barata. Estar en la cima de este deporte y permanecer allí es otra cosa completamente diferente y es muy, muy costoso. Para un tipo como tú en tu posición, es justo ahora cuando te das cuenta de que no estás dispuesto a pagar ese precio.

«¿Vas a ser el tipo que me saque? Sea lo que sea, será. La próxima semana, Swerve Strickland, Jon Moxley y los fantasmas y demonios que siempre me persiguen al ring. Esto va a ser algo que nunca has intentado hacer antes, y va a ser una larga noche, así que te sugiero que te lleves un almuerzo.«

