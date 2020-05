La semana pasada, los ratings de AEW y NXT otorgaron una nueva victoria de AEW sobre NXT en audiencia y ratings; no obstante, los números siguen siendo muy por debajo de los alcanzados en las primeras semanas del año, puesto que la emergencia sanitaria ha cambiado los hábitos de los televidentes.

Los resultados de ambos eventos fueron:

► NXT

TORNEO POR EL CAMPEONATO INTERINO DE PESO CRUCERO NXT: Drake Maverick venció a KUSHIDA y Jake Atlas Johnny Gargano venció a Adrian Alanis Raquel Gonzalez venció a Shotzi Blackheart Charlotte Flair y Chelsea Green vencieron a Io Shirai y Rhea Ripley Negociaciones entre Adam Cole y William Regal Tommaso Ciampa venció a Leon Ruff PELEA EN JAULA: Timothy Thatcher venció a Matt Riddle

► AEW Dynamite

Matt Hardy y The Young Bucks vencieron a Joey Janela y Private Party Brian Cage venció a Lee Johnson Hikaru Shida venció a Christi Jaynes Jimmy Havoc y Kip Sabian vencieron a SCU (Scorpio Sky y Frankie Kazarian) BATALLA CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NÚMERO UNO AL CAMPEONATO TNT: Jungle Boy es el vencedor Rally de Chris Jericho y The Inner Circle

► Ratings AEW y NXT 27 de mayo 2020

Las audiencias de AEW y NXT fueron:

AEW Dynamite: 827 mil.

827 mil. NXT: 731 mil.

AEW Dynamite incrementó un 18% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.32, es decir, fue un 23% mayor respecto al de hace una semana, y también fue superior al promedio del 2020 ques 0.31.

NXT, por su parte, incrementó un 23% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.19, es decir, subió un 46% respecto al de hace una semana, y es inferior al promedio del 2020 que es de 0.19.

En esta semana, AEW y NXT contó con sólidos programas. Si bien no hubo luchas titulares, AEW pudo continuar la historias luego de AEW Double or Nothing, y contó con el debut de FTR y la aparición de Mike Tyson. Mientras tanto, NXT estuvo orientado a NXT TakeOver: In Your House, programando dos luchas titulares para el PPV, y contó con un evento en jaula como evento estelar.

Por quinta semana consecutiva, AEW vuelve a alcanzar la victoria en la audiencia de los miércoles por la noche. En los ratings, el dominio de AEW ha sido absoluto en el 2020, mismos que corresponden al sector demográfico de 18 a 49 años. En cuanto al detalle de grupos demográficos, NXT solo pudo derrotar a AEW en el de las personas mayores a 50 años (0.36 contra 0.30).

La mejora para AEW fue de niveles prepandémicos. Y esto obviamente no se debe a la presentación de FTR, sino a la presencia de Mike Tyson. Y Tyson hizo la diferencia en esta semana y también ayudó indirectamente a NXT, pues parte de los televidentes que ven Dynamite le cambian a NXT cuando termina el programa, dado que NXT tiene minutos extra, que se cuentan como un cuarto de hora más.

Recordemos que el rating es lo que más importa a los anunciantes, y en base a este índice es que se posicionan los programas de TV. AEW, volvió a situarse entre los 15 programas con mayor rating, donde ya los noticieros no tienen el dominio de hace varias semanas.

A continuación mostramos los 15 programas de TV por cable de mayor rating en la noche del miércoles. Resaltamos en azul los programas de noticias y análisis, que por lo regular tienen buena audiencia, pero bajo rating:

Challenge: Total Madness — MTV — (934 mil, 0.56 de rating en 18-49). Real Housewives of Bev Hills — BRAVO — (1 millón 524 mil, 0.49 de rating en 18-49). Grant: 3 Freedoms Champion — History — (2 millones 775 mil, 0.32 de rating). AEW Dynamite — TNT — (827 mil, 0.32 de rating). Guys Groceries Games — FOOD NETWORK — (1 millón 40 mil, 0.29 de rating). Property Bros Forever — Home and Garden — (1 millón 644 mil, 0.28 de rating). Tucker Carlson Tonight — FOX News— (3 millones 876 mil, 0.28 de rating). Space Launch Live — ESPN — (1 millón 341 mil, 0.28 de rating). Hannity —FOX News— (3 millones 566 mil, 0.27 de rating). The Five —FOX News— (3 millones 454 mil, 0.26 de rating). House Hunters — Home and Garden — (1 millón 629 mil, 0.26 de rating). My 600-LB Life — TLC — (999 mil, 0.25 de rating). Property Brothers Repack — Home and Garden — (1 millón 307 mil, 0.25 de rating). The Ingraham Angle — FOX News— (2 millones 877 mil, 0.23 de rating). Rachel Maddow Show — MSNBC — (2 millones 983 mil, 0.23 de rating).

NXT quedó en el lugar 24.