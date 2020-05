La semana pasada, los ratings de AEW y NXT otorgaron una nueva victoria de AEW sobre NXT en audiencia y ratings; no obstante, los números siguen siendo muy por debajo de los alcanzados en las primeras semanas del año, puesto que la emergencia sanitaria ha cambiado los hábitos de los televidentes.

Los resultados de ambos eventos fueron:

► NXT

Karrion Kross venció a una víctima. TORNEO POR EL CAMPEONATO INTERINO DE PESO CRUCERO NXT: El Hijo del Fantasma venció a AkiraTozawa Mia Yim venció a Santana Garrett Roderick Strong venció a Dexter Lumis Oney Lorcan y Danny Burch vencieron a Ever-Rise TORNEO POR EL CAMPEONATO INTERINO DE PESO CRUCERO NXT: Drake Maverick venció a KUSHIDA Io Shirai venció a Rhea Ripley por descalificación

► AEW Dynamite

Jon Moxley venció a Número 10 MJF venció a Marko Stunt FIRMA DEL CONTRATO PARA LA FINAL POR EL CAMPEONATO TNT Rey Fenix venció a Orange Cassidy Britt Baker y Nyla Rose vencieron a Hikaru Shida y Kris Statlander Matt Hardy venció a Sammy Guevara

► Ratings AEW y NXT 20 de mayo 2020

Las audiencias de AEW y NXT fueron:

AEW Dynamite: 701 mil.

701 mil. NXT: 592 mil.

AEW Dynamite incrementó un 7% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.26, es decir, fue un 18% mayor respecto al de hace una semana, aunque fue inferior al promedio del 2020 que es 0.31.

NXT, por su parte, disminuyó un 2% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.13, es decir, bajó un 13% respecto al de hace una semana, y es inferior al promedio del 2020 que es de 0.19.

En esta semana, AEW y NXT tuvo sólidos programas, muy orientados a la construcción de sus PPV AEW Double or Nothing y NXT TakeOver: In Your House, respectivamente. Sin embargo, no captaron la atención del televidente y, en el caso de la marca amarilla, los ratings obtenidos arrojaron sus peores números en este 2020.

De manera combinada, los números siguen sin ser buenos para la lucha libre, aunque hayan mostrado una leve mejoría con los visto hace siete días. Esto se debe principalmente a la pandemia por el coronavirus. De hecho, esta afectación también se ha extendido a Raw y SmackDown, y a la mayoría de programas televisivos.

Por cuarta semana consecutiva, AEW vuelve a alcanzar la victoria en la audiencia de los miércoles por la noche. En los ratings, el dominio de AEW ha sido absoluto en el 2020, mismos que corresponden al sector demográfico de 18 a 49 años.

Recordemos que el rating es lo que más importa a los anunciantes, y en base a este índice es que se posicionan los programas de TV. AEW, luego de varias semanas, volvió a situarse entre los 15 programas con mayor rating, donde ya los noticieros no tienen el dominio de hace varias semanas.

A continuación mostramos los 15 programas de TV por cable de mayor rating en la noche del miércoles. Resaltamos en azul los programas de noticias y análisis, que por lo regular tienen buena audiencia, pero bajo rating:

Challenge: Total Madness — MTV — (1 millón 19 mil, 0.60 de rating en 18-49). Real Housewives of Bev Hills — BRAVO — (1 millón 594 mil, 0.53 de rating en 18-49). Nascar Cup Series L: Darlington — FOX Sports — (2 millones 87 mil, 0.34 de rating). Game 6: The Movie — ESPN — (608 mil, 0.29 de rating). Hannity —FOX News— (3 millones 945 mil, 0.29 de rating). Tucker Carlson Tonight —FOX News— (3 millones 776 mil, 0.28 de rating). AEW Dynamite — TNT — (701 mil, 0.26 de rating). Guys Groceries Games — FOOD NETWORK — (916 mil, 0.26 de rating). Rachel Maddow Show — MSNBC — (3 millones 70 mil, 0.25 de rating). Watch What Happens Live — BRAVO — (791 mil, 0.25 de rating). The Ingraham Angle —FOX News— (3 millones 322 mil, 0.24 de rating). The Five —FOX News— (3 millones 559 mil, 0.23 de rating). The First 48 — A&E Network — (725 mil, 0.22 de rating). Property Bros Forever — Home and Garden — (1 millón 274 mil, 0.22 de rating). House Hunters — Home and Garden — (1 millón 283 mil, 0.22 de rating).

NXT quedó en el lugar 53.