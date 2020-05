El viernes pasado WWE dio la sorprendente noticia durante la transmisión de SmackDown, del traspaso de AJ Styles, quien oficialmente forma parte del elenco de la marca azul. Pero la decisión no sorprendió solo a los fans, sino también a muchos dentro de WWE, probablemente también al propio AJ Styles, dado que la decisión fue tomada de última hora por parte de Vince McMahon. Así, Styles regresa a la "casa que él construyó", aunque las condiciones de este traspaso aún están pendientes de definirse.

► AJ Styles quiere estar lejos de Raw

Recientemente, AJ Styles reveló que el cambio a los viernes por la noche lo ayudó a hacer frente a las repentinas salidas de Luke Gallows y Karl Anderson, de las cuales se sintió responsable, e incluso vistió el atuendo de The OC por unos días más posterior a la salida de ambos.

El 2 veces Campeón WWE, durante su aparición en el podcast After the Bell de Corey Graves, comentó como se siente al regresar a "la casa que él construyó" hace cuatro años, luego de su paso por Raw.

"Se ha mudado a FOX y creo que están haciendo un buen trabajo, así que estoy emocionado por eso. Hacer algo diferente es bueno para mí. Necesitaba un cambio. Perder a Gallows y Anderson realmente me lastimó. Alejarme de Raw me ayuda sobrepasarlo, no sé si lo superaré, pero ayuda a cambiar la atmósfera a mi alrededor y hacer algo diferente. Todo mi tiempo en Raw fue básicamente con ellos. Alejarme de eso e ir a SmackDown, donde he tenido mucho éxito, es algo bueno."

AJ Styles, junto con Luke Gallows y Karl Anderson, le hicieron frente a The Undertaker en el primer Boneyard Match en Wrestlemania 36 el 4 de abril pasado, siendo esa la última vez que estuvieron juntos en televisión.