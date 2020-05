King Corbin se tatúa nuevamente: "Apesta, pero vale la pena"

A nadie le sorprenderá esta noticia: King Corbin se tatúa nuevamente. El luchador de WWE no es conocido únicamente por ser una de las Superestrellas más exitosas desde hace años, más allá de los pocos títulos que ha sostenido, por ser de las más queridas por Vince McMahon, o por recibir nada más que abucheos de los fanáticos. Lo primero que impresionó de él al Universo WWE cuando cambió la NFL por la lucha libre, empezando su carrera en NXT, fueron sus llamativos tatuajes, sobre todo el que tiene en el pecho. Y si bien todos se han acostumbrados, no dejan de ser llamativos.

Poco puede decirse actualmente del presente de la carrera luchística del "Lobo Solitario"; en su último combate se vio las caras, perdiendo la lucha, con Drew McIntyre, haciendo uso del permiso que le dieron para cambiar de marca por una única noche. Y antes de eso quedó fuera del torneo por el Campeonato Intercontinental, lo cual fue bastante sorprendente. Por lo tanto, sigamos hablando de los dibujos con tinta que tiene en su cuerpo.

En una reciente publicación en Twitter, el rudo mostró su nuevo tatuaje en la pierna. Una buena ocasión para que sus seguidores lo vean también porque cuando compite es imposible que lo hagan debido a su atuendo.

Well the side of the knee sucks but these shrunken heads will be worth it pic.twitter.com/lUVhRdVbgD

— THE KING (@BaronCorbinWWE) May 28, 2020