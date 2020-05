La semana pasada, los ratings de AEW y NXT otorgaron una nueva victoria de AEW sobre NXT sobre en audiencia y ratings; no obstante, los números siguen siendo muy por debajo de los alcanzados en las primeras semanas del año, puesto que la emergencia sanitaria ha cambiado los hábitos de los televidentes.

Los resultados de ambos eventos fueron:

► NXT

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Imperium vencieron a Matt Riddle y Timothy Thatcher y se convirtieron en los nuevos campeones. Tegan Nox venció a Indi Hartwell TORNEO POR EL CAMPEONATO INTERINO DE PESO CRUCERO NXT: Jake Atlas venció a tony Nese Finn Balor venció a Cameron Grimes TORNEO POR EL CAMPEONATO INTERINO DE PESO CRUCERO NXT: Jack Gallagher venció a Isaiah "Swerve" Scott Kayden Carter venció a Aliyah Matt Riddle venció a Timothy Thatcher

► AEW Dynamite

Best Friends vencieron a Jurassic Express RETADORA NÚMERO UNO AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Hikaru Shida venció a Kris Statlander, Penelope Ford y Britt Baker Kenny Omega y Matt Hardy vencieron a Santana y Ortiz MJF venció a Lee Johnson Chris Jericho venció a Suge D Mr. Brodie Lee venció a Christopher Daniels

► Ratings AEW y NXT 13 de mayo 2020

Las audiencias de AEW y NXT fueron:

AEW Dynamite: 653 mil.

653 mil. NXT: 603 mil.

AEW Dynamite disminuyó un 11% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.23, es decir, fue un 18% menos respecto al de hace una semana, aunque fue inferior al promedio del 2020 que es 0.31.

NXT, por su parte, disminuyó un 9% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.15, es decir, bajó un 17% respecto al de hace una semana, aunque es inferior al promedio del 2020 que es de 0.20.

En esta semana, AEW y NXT tuvo buenos programas, con AEW muy orientado a su siguiente PPV, Double or Nothing 2020, mientras que NXT ofreció otro encuentro titular. Sin embargo, no captó la atencíon del televidente y los ratings obtenidos arrojaron sus peores números en este 2020.

De manera combinada, los números siguen sin ser buenos para la lucha libre, aunque hayan mostrado una leve mejoría con los visto hace siete días. Esto se debe principalmente a la pandemia por el coronavirus. De hecho, esta afectación también se ha extendido a Raw y SmackDown.

Por tercera semana consecutiva, AEW vuelve a alcanzar la victoria en la audiencia de los miércoles por la noche. En los ratings, el dominio de AEW ha sido absoluto en el 2020, mismos que corresponden al sector demográfico de 18 a 49 años. NXT únicamente venció en el sector demográfico de personas mayores a 50 años, donde la marca amarilla obtuvo 0.34 contra 0.29 de AEW.

Recordemos que el rating es lo que más importa a los anunciantes, y en base a este índice es que se posicionan los programas de TV. AEW, luego de varias semanas, volvió a situarse entre los 15 programas con mayor rating, donde ya los noticieros no tienen el dominio de hace varias semanas.

A continuación mostramos los 15 programas de TV por cable de mayor rating en la noche del miércoles. Resaltamos en azul los programas de noticias y análisis, que por lo regular tienen buena audiencia, pero bajo rating:

Real Housewives of Bev Hills — BRAVO — (1 millón 638 mil, 0.57 de rating en 18-49). Challenge: Total Madness — MTV — (928 mil, 0.55 de rating en 18-49). Tucker Carlson Tonight —FOX News— (4 millones 175mil, 0.38 de rating). Hannity —FOX News— (4 millones 403 mil, 0.35 de rating). The Five —FOX News— (3 millones 833 mil, 0.32 de rating). The Ingraham Angle —FOX News— (3 millones 563 mil, 0.31 de rating). Special Report W/Brett Baier —FOX News— (3 millones 180 mil, 0.28 de rating). House Hunter Intl — Home and Garden — (1 millón 564 mil, 0.28 de rating). Summer House — BRAVO — (779 mil, 0.28 de rating). Property Bros Forever — Home and Garden — (1 millón 653 mil, 0.28 de rating). Guys Groceries Games — FOOD NETWORK — (890 mil, 0.28 de rating). AEW Dynamite — TNT — (732 mil, 0.28 de rating). Forged in Fire — History — (931 mil, 0.27 de rating). My 600-LB Life — TLC — (965 mil, 0.26 de rating). Rachel Maddow Show — MSNBC — (3 millones 115 mil, 0.26 de rating).

NXT quedó en el lugar 46.