Fallecido en septiembre de 2004, y con 16 años de carrera solamente en WWF y WWE, The Big Boss Man, es uno de los personajes más recordados por los fanáticos de la vieja escuela y de los más estudiados por la nueva ola de la lucha libre profesional. Muestra de ello, es que Mr. Brodie Lee decidió rendirle un homenaje al llamar un movimiento en AEW con una referencia a él. La historia la contó un réferi en Twitter y Lee la calificó como verdadera en su cuenta oficial de Twitter.

Todo empezó porque un clip de una lucha entre Big Boss Man y Kenta Kobashi, a quien enfrentó 12 veces en All Japan Pro Wrestling, circuló en Twitter y Santana de Inner Circle lo retuiteó para alabar la habilidad de Big Boss Man de sacudirse en la segunda cuerda como lo hace en el vídeo. Bryce Remsburg, árbitro de AEW, contó la siguiente historia:

Mr. @ThisBrodieLee refers to this as “The Boss Man” in his honor! A wonderful legacy.

— Bryce Remsburg (@dabryceisright) May 13, 2020