La semana pasada, los ratings de AEW y NXT otorgaron una nueva victoria para AEW sobre NXT. La joven compañía logró por sexta semana consecutiva una victoria sobre la marca amarilla, quien por primera vez en el año figura entre los 25 primeros programas de TV por cable más vistos.

Los resultados de ambos eventos fueron:

La audiencia de AEW y NXT en la noche del miércoles fueron:

AEW Dynamite subió un 9% de audiencia con respecto a la semana anterior. Su rating fue de 0.31, es decir, incrementó un 3% respecto al de hace una semana, aunque es inferior al promedio del 2020 que es de 0.35

NXT, por su parte, subió un 5% de audiencia respecto a la semana previa. Su rating fue de 0.25, que es un incremento del 4% respecto al de hace una semana, y superior al promedio del 2020 que es de 0.22.

En esta semana, AEW y NXT subieron sus niveles de audiencia, a pesar del debate presidencial demócrata que se llevó a cabo anoche, que logró romper un récord de audiencia para un evento de este tipo, con 19 millones 700 mil televidentes.

This is absolutely going to affect the AEW/NXT ratings @bryanalvarez @davemeltzerWON https://t.co/WkURiOOCmb

— Wrestling617 (@Wrestling617) February 20, 2020