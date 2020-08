Confirmada próxima aparición de Roman Reigns en WWE

aparición de Roman Reigns en WWE

La decisión de Vince McMahon de impulsar a nuevos talentos, en buena parte, viene dada por la ausencia de Roman Reigns, cuyo regreso a los rings aún nadie se atreve a vaticinar. Principalmente, porque los casos diarios de contagios en EEUU parecen batir un nuevo récord cada semana, y ante tal panorama, resulta lógico que el samoano ni se plantee de momento calzarse las botas.

SummerSlam 2020 será el quinto PPV consecutivo sin Reigns desde que estallara la pandemia y este decidiese apelar al sentido común justo en mitad de las grabaciones de WrestleMania 36, donde estaba programado para ir contra Goldberg por el Campeonato Universal.

"The Big Dog", no obstante, ha zanjado cualquier rumor acerca de tiranteces entre él y sus empleadores, y avisó el pasado mes de junio que a su vuelta, hará lo que mejor sabe: patear traseros. Nadie lo duda, considerando su popularidad y los bajos ratings de WWE.

Porque su vinculación con el Imperio McMahon se mantiene, si bien, todo lo que la coyuntura epidemiológica permite. De manera paralela al episodio de Raw del 23 de junio, participó en una mesa redonda benéfica organizada por Jeff Jarrett a través de Tiltify, que también contó con otras Superestrellas.

Y esta semana, Reigns podrá ser visto en WWE Network, dentro del particular concurso que conduce R-Truth, 'The R-Truth Game Show', reciente añadido a la programación de la plataforma online.

Get ready.#TheBigDog @WWERomanReigns and @WWEMaverick join @RonKillings on the next episode of The #RTruthGameShow dropping THIS TUESDAY! pic.twitter.com/g4jl0HMo9H