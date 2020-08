Deonna Purrazzo habla de WWE

En ocasiones, las empresas conceden demasiado valor a cierto luchadores por el mero hecho de que procedan de WWE. Y si bien Impact Wrestling ha sacado importante beneficio de ello recientemente, desde luego tal revaloración no luce fraudulenta en el caso de Deonna Purrazzo.

"The Virtuosa" fue despedida de McMahonlandia el pasado abril, durante los recortes de personal que afectaron a muchos otros nombres, hoy de nuevo sus compañeros de empresa, como The Good Brothers, Eric Young o ECIII.

Sin embargo, poco después de aquellos hechos, Purrazzo reconoció que su salida fue buscada durante meses, pese a no formalizar oficialmente una petición de rescisión.

Hoy, con un estatus muy distinto, siendo la flamante Campeona Knockouts de Impact, Purrazzo advierte de que ese refrán anglosajón de "you don't miss your water until the well runs dry" podría aplicarse a su paso por WWE. He aquí sus palabras durante la última entrevista que Busted Open Radio le realizó.

«No me importa que WWE me despidiera, o que no me quisiera, ¡o que creyeran que no era lo suficientemente buena! Yo sí creo que soy suficientemente buena. Y si Impact cree que soy suficientemente buena, y si Ring of Honor cree que soy suficientemente buena, si Japón creyó que soy suficientemente buena, ¡soy suficientemente buena! Y tenía que volver a creer en mí, creer en la niña que desde siempre quería estar aquí.

«Tenía una espinita clavada. En las primeras entrevistas que di tras salir de WWE, estaba en plan, "¡que le den a NXT!". Y eso hizo que me pusiera presión a mí misma. Una presión para luchar al nivel de Jordynne [Grace], al nivel de Taya [Valkyrie], al nivel de Tessa [Blanchard]. Ahora tengo que igualar a todas las campeonas que me precedieron. Si no superarlas, especialmente por el sitio del que venía y el éxito que no tuve en NXT [...]

«Creo que WWE se equivocó conmigo, y espero que se arrepientan, y espero que se sientan como unos idiotas, porque cualquier otra persona hubiera visto lo que valgo. Es algo que yo he sabido toda mi vida».