Roman Reigns: "Cuando vuelva y destruya a todos, la gente se enfadará"

Los sofistas afirmaban que nada puede considerarse cierto o falso, todo depende de la dialéctica con la que enfoquemos cada argumento. Y si bien el regreso de la leucemia a la vida de Roman Reigns a priori no tuvo nada de positivo, la ausencia de los rings de "The Big Dog" por la COVID-19 durante cinco meses por este motivo hizo que el gladiador conectara por fin con los fans como técnico. Y lo mismo podría sacarse de su actual confinamiento, que desde la semana de las grabaciones de WrestleMania 36 tantos quebraderos de cabeza está provocando a WWE.

Hace un par de semanas, tuvimos una actualización de la posible fecha de regreso de Reigns a las pantallas del Imperio McMahon. Básicamente, el samoano dio a entender que hasta que el virus no quede aplacado, no volveremos a verlo sobre un ring.

Y ahora, en un vídeo compartido por Jimmy Van, fundador de Fightful, "The Guy", sin embargo, no se muestra muy convencido de que una vez retome su dinámica de tumbar a oponentes, el público vaya a respaldarlo al 100%.

