Así se decidirá quién es el verdadero Campeón de Estados Unidos WWE

Campeón de Estados Unidos WWE

En una evocación a su anterior etapa en WWE y parece que en otro homenaje a la "Ruthless Aggression Era", MVP se reencontró con el Campeonato de los Estados Unidos en Extreme Rules. Un título que gracias a su dominio sobre el ring, el "Franchise Player" hizo suyo en 2007, y ahora por apropiación, autoproclamándose el verdadero monarca de EEUU tras la ausencia competitiva de Apollo Crews, mediante el uso del nuevo diseño del cetro presentado por él mismo.

Sin embargo, este cambio titular no ha sido reconocido oficialmente por WWE, y hoy en Raw, Crews reivindicará su condición de único monarca. He aquí la previa publicada en la web oficial de la empresa.

@WWEApollo and @The305MVP will kick off #WWERaw tomorrow night as they battle for the #USTitle!