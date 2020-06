Roman Reigns, confirmado para una mesa redonda hoy durante WWE RAW

Con el asunto del regreso de Roman Reigns a los rings de WWE, ocurre lo mismo que con la respuesta que Miguel Ángel daba al Papa Julio II cada vez que este le preguntaba cuándo estaría acabada la Capilla Sixtina: "Cuando termine".

Únicamente el propio Reigns tendrá la potestad de decidir el momento de su vuelta, mientras se encuentra respetando el confinamiento como buen ciudadano de a pie, considerando la cantidad de casos que aún se registran en Florida, pese a que el gobernador Ron DeSantis tenga una agenda distinta.

Pero hoy, quizás estemos un paso más cerca de ese hecho, pues Jeff Jarrett ha anunciado que Reigns será uno de los invitados a la "mesa redonda" para recaudar fondos para la Tennessee Chapter of the Leukemia & Lymphoma Society, junto a Jeff Hardy, R-Truth, The Usos, Dana Brooke, Wesley Blake y el árbitro Dan Engler.

We could not have a bigger or better guest! THE Big Dog, @WWERomanReigns , will join the Roundtable Discussion tomorrow night during #RAW ! #WWERAW@WWECommunity @JEFFHARDYBRAND @TheWWEBlake @WWEUsos @RonKillings @DanaBrookeWWE @DanEnglerWWE @LLSusa https://t.co/iCHF1MOA5j