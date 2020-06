Kane y el racismo: Su experiencia en WWE.

Glenn Jacobs, el alcalde de Knox County, es mejor conocido con el nombre de Kane, el "Big Red Machine" de WWE. Aunque en el ring es un ser demoniaco, al quitarse las botas es un político tan enorme como el gigante de 2.15 mts Ingram B. Pickett, quien antes de meterse al ruedo, era un actor de cine que alternaba con el legendario Buster Keaton.

Como político, Kane es muy centrado, pues a pesar de apoyar a Donald Trump y a sus políticas, también ha tenido palabras amables para opositores como Bernie Sanders. Esa ecuanimidad del luchador ha provocado que los fans sigan respetándolo a pesar del ambiente de polarización política que existe a nivel mundial.

Porque esa polarización se extiende a cualquier tema. Por ejemplo, la respuesta gubernamental a la pandemia en cada país es alabada o criticada dependiendo de que partido se encuentre en el poder, no por la respuesta en sí.

En Estados Unidos ha existido mucho descontrol, pero ese descontrol existiría aunque el gobierno actual fuera de los Demócratas, y eso de debe al alto nivel de autonomía de cada estado y cada condado.

Y en el racismo sucede igual: Se vuelve algo de derecha vs. izquierda, en vez de ser una discusión de derechos humanos. Muchos políticos republicanos, por el simple hecho de estar en la trinchera gubernamental, prácticamente defienden al racismo. Y no porque sean racistas.

► Kane y el racismo: Una anécdota personal

Pero Kane, como dijimos, es más centrado. En una entrevista con TPA Talks (vía Wrestling Inc), habló de su experiencia con el racismo hacia sus compañeros en WWE.

"Por muchos años, uno de mis compañeros de viaje fue D-Lo Brown, así como lo fueron Mark Henry y Dwayne Johson. Vi muchas de esas cosas. Recuerdo que una vez, manejando con D-Lo en Detroit, una patrulla se detuvo junto a nosotros. Nos apuntaron con su linterna y estuvieron revisando antes de irse. Nunca me había pasado eso, así que le pregunté a D-Lo qué demonios había pasado, y él me dijo: 'Así es cuando conduces siendo negro'.

"No puedo ponerme en los zapatos de un afroamericano. Es cuestión de perspectiva, porque diferentes tipos de personas tienen diferentes tipos de experiencia. En mi caso, puedo decir que tuve la posibilidad de vivir mi vida y crear lo que quería crear, pero para otras personas, simplemente no existe esa posibilidad.

"Cuando escuchas el término 'racismo', piensas que se trata de personas a quienes no les agradan las personas de color, pero me he dado cuenta de que no es algo así de simple. Es desafortunado que haya personas racistas, pero lo bueno es que muchos no lo son".